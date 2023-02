OL : Au sommet depuis 25 ans, Aulas s’énerve

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais est en crise, et Jean-Michel Aulas a effectué une prise de parole musclée afin de rétablir les choses. Le président de l'OL entend bien continuer avec son équipe en place, et assure travailler pour un avenir meilleur à Lyon.

Si l’Olympique Lyonnais a effectué une conférence de presse en deux temps ce vendredi, c’est non seulement pour présenter les nouvelles recrues de l'équipe fanion, mais aussi pour faire le point sur la situation critique du club. En effet, les attaques pleuvent sur Jean-Michel Aulas sur sa gestion de l’OL, le choix dans les recrutements et le manque d’ambition ainsi que de résultats. De quoi faire sortir de ses gonds l’emblématique président, qui a certes vendu son club mais a décidé de revenir au premier plan au niveau de l’implication et de la gestion de l’Olympique Lyonnais. Résultat, JMA a déjà frappé fort cette semaine en attaquant frontalement Juninho pour son passé comme dirigeant, et désormais il entend bien faire savoir qu’il a toute confiance en les équipes en place. Et le président de l’OL y est allé de son argument fatal, à savoir sa présence à la tête du club rhodanien depuis plusieurs décennies, preuve selon lui qu’il sait comment ça marche.

Aulas cite Liverpool pour faire passer la pilule

« Concernant les critiques, je pense qu’il faut aussi avoir un peu de mémoire. On parle d’une dixième place à l’instant T qui n’est pas satisfaisante. En ce moment, Liverpool est neuvième, il arrive dans le cycle d’un club comme le nôtre d’avoir une mauvaise performance. Pourquoi on aurait réussi pendant 25 ans à être tout en haut et on ne serait plus capable maintenant d’y parvenir ? Quelquefois, il faut accepter certaines difficultés pour mieux se relancer et non pas accentuer les difficultés », a livré Jean-Michel Aulas, dont la prise de parole n’a vraiment pas convaincu les suiveurs de l’OL, pour qui l’exemple de Liverpool, et le passé glorieux du club, n’ont rien à voir avec la réalité actuelle. A savoir celle d’une formation qui ne joue plus le podium, ni les places européennes.

Aulas à fond derrière Cheyrou et Ponsot

Résultat, Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot cristallisent les critiques, ce qui a le don d’agacer encore une fois Jean-Michel Aulas. « Je suis triste d’entendre un certain nombre de choses, quand j’entends par exemple des choses erronées sur Bruno (Cheyrou) et Vincent (Ponsot). Je tiens la barre, très fort. J’ai la certitude de faire du bon travail et d’être à même de relancer l’Olympique Lyonnais. Les gens qui m’entourent sont des personnes de grande qualité. Oui, on réfléchit pour améliorer un certain nombre de choses. On va faire en sorte de prendre les bonnes orientations », a livré le président lyonnais titillé comme rarement par les journalistes sur place, au point de lâcher « vous feriez quoi à ma place » quand il a été acculé par les questions sur ses méthodes de fonctionnement qui ne marchent visiblement pas. La tension monte à l’OL, et si les résultats ne sont pas au rendez-vous, Aulas n’a visiblement pas grand chose à dire sur le fonctionnement actuel.