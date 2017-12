OL : L'OL rêve de faire pleurer les supporters du PSG !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Recrue estivale de l’Olympique Lyonnais, Fernando Marçal goûte au haut du classement après avoir connu le milieu de tableau dans toute sa carrière avec le Nacional au Portugal, Gaziantepsor en Turquie puis Guingamp en France.

Et visiblement, cette position rehaussée plait beaucoup à l’arrière gauche, qui ne se contente pas de cela. Alors que l’Olympique Lyonnais a repris la deuxième place la semaine dernière, la lutte s’annonce intense avec Monaco et Marseille. Mais le week-end dernier, les Rhodaniens ont aussi repris trois points au PSG, et cela donne des idées au Brésilien pour se forger son palmarès.

« Je suis venu à l’Olympique Lyonnais pour gagner non pas un trophée mais plusieurs. Après, si on pouvait soulever le trophée du championnat de France, ce serait extraordinaire. Le PSG, c’est le top c’est sûr, une grande équipe, mas pourquoi ne pas y croire ? Le PSG a montré de la fragilité sur ses deux derniers matches, alors pourquoi pas ? », a lancé Marçal. Pour l’heure, Paris semble clairement hors d’atteinte, mais il est clair qu’un mauvais résultat du PSG face à Lille ce samedi pourrait, pour la première fois de la saison, laisser penser que le titre de champion de France n’est pas si joué d’avance que cela.