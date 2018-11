OL-ASSE : Vercoutre est inquiet pour Lyon, il révèle pourquoi

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Vendredi soir, l'Olympique Lyonnais accueillera l'AS Saint-Etienne au Groupama Stadium dans un derby qui n'est jamais un match anodin. Même si l'OL semble légèrement favori sur le papier, Rémy Vercoutre est loin d'avoir une confiance absolue concernant son ancienne équipe. Car celui qui est désormais homme de terrain et consultant pour Canal+ estime que l'ASSE a de sacrés atouts dans les mains au moment de croiser son éternel rival.

Dans les colonnes du Progrès, Rémy Vercoutre dit pourquoi il a des doutes sur l'Olympique Lyonnais avant ce match important sur le plan local, mais également sur le plan sportif les deux équipes étant proches au classement. « Ce sera très dur pour l’OL. Jean-Louis Gasset est un entraîneur malin. Il connaît parfaitement la L1 et est capable de faire des coups. D’ailleurs, il a déjà commencé avec sa com sur la présence des supporters. Je connais aussi très bien Ghislain Printant et je suis sûr que les deux ont préparé quelque chose. Cette saison, l’ASSE a trouvé un certain équilibre grâce, notamment, à l’apport de Khazri. Un peu comme Montpellier, elle a enrichi son expression offensive. Et puis, elle a eu quinze jours pour préparer le derby avec tout son effectif, ou presque. Mais, je reste convaincu que l’OL possède un talent supérieur. Qui a le plus à perdre vendredi ? Incontestablement, l’OL. Il est dans l’obligation de faire des séries pour s’installer durablement sur le podium. Pour l’ASSE, une défaite ici serait presque logique », explique, dans le quotidien régional, un Rémy Vercoutre qui ne misera pas son salaire sur l'Olympique Lyonnais.