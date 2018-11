OL - ASSE : Gilles Favard taille Lyon et Saint-Etienne pour le même prix !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. Depuis vendredi soir cette phrase est régulièrement évoquée par les joueurs, le staff et les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, conscients que la victoire face à Saint-Etienne relève presque du miracle. Après cette opposition entre deux équipes classées dans le haut du classement, la déception était grande tant la rencontre a été insipide et sans la saveur pimentée que promettait ce derby. Pour Gilles Favard, en prenant les trois points face à l'ASSE, l'OL s'en tire très bien car les Verts ont raté une victoire qui leur tendait les bras.

« Une victoire méritée ? Non, car il ne faut pas oublier la première mi-temps et elle a été désastreuse. Ils reviennent de nulle part. Comme je l’ai dit, Saint-Etienne est une équipe vieillissante avec des joueurs âgés, qui reculent, ils se sont sortis de ce derby tout seul. Ils ont la chance d’être 11 contre 10 suite au geste de fou de Rafael, ils sont incapables de reprendre le fil complet du match, même s’ils poussent de manière désordonnées les 10 dernières minutes. Je ne dis pas que Lyon est chanceux car le but ne doit rien à personne, mais c’est Saint-Etienne qui s’est poignardé tout seul », a confié le consultant de la chaîne L'Equipe.