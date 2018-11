OL-ASSE : Gasset flingue les méchants supporters lyonnais

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Vendredi soir, le plus grand derby de France se jouera au Groupama Stadium et il opposera les deux meilleurs ennemis de Ligue 1, à savoir l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. A deux jours de ce rendez-vous, Jean-Louis Gasset était en conférence de presse du côté de l'Etrat, et l'entraîneur des Verts a été interrogé sur la situation de son homologue lyonnais, sérieusement malmené par certains supporters de l'OL. Pour Jean-Louis Gasset, Bruno Genesio aurait dû jeter l'éponge face à certains débordements inacceptables.

Et le coach stéphanois de préciser sa pensée, lui qui a connu un souci similaire du côté de Montpellier. « Si Bruno Genesio m’avait demandé conseil la saison passée, je lui aurais dit d'arrêter car il fait mal à sa famille. Les gens sont très méchants. Quand j'ai vu la mienne souffrir j'ai dit : ''j'arrête''. Et le président Louis Nicollin l'a compris. Quand ce sont des entraîneurs côtés qui perdent, ce n'est jamais de leur faute. Quand ce sont des entraîneurs du cru, quand ça gagne, c'est grâce aux joueurs et quand ça perd, c'est lui. Franchement, je lui tire mon chapeau, à Genesio. Personne n'a relevé qu'il a battu Manchester City ou alors, pas fort. Oui, je me sens proche de lui car on se ressemble. On était deux milieux de terrain travailleurs, on a passé toutes les étapes dans notre club de coeur, avec le même cursus et lui, il est là, il dure et il fait bien. Quand je vois comment les joueurs réagissent, ils sont avec lui. Le président aussi. Il n'y a qu'à voir ses déclarations », fait remarquer Jean-Louis Gasset, convaincu que Bruno Genesio est l'entraîneur qu'il faut à Lyon malgré le déluge de critiques.