OL : Arsenal lance l'assaut sur Dembélé au mercato !

Dans : OL.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais devrait se montrer particulièrement actif au mercato. Cela pourrait concerner les arrivées bien-sûr, mais également quelques départs…

Courtisé en Allemagne, Lucas Tousart n’est par exemple pas certain de poursuivre l’aventure dans la capitale des Gaules. Par ailleurs, un autre joueur dispose de plusieurs touches à travers l’Europe en cette fin du mois de décembre, il s’agit de Moussa Dembélé. En effet, l’international espoirs français est très apprécié en Angleterre, où son nom a d’ores et déjà été associé à Manchester United et à Chelsea. Mais selon les informations du 10 Sport, c’est au tour d’Arsenal de manifester son intérêt.

Fraîchement nommé entraîneur des Gunners, Mikel Arteta souhaiterait s’offrir le jeune et prolifique attaquant de l’Olympique Lyonnais, en difficulté ces dernières semaines. Et pour cause, le club londonien se prépare à un départ de Pierre-Emerick Aubameyang ou d’Alexandre Lacazette, les deux attaquants ayant exprimé leur volonté de partir dans les semaines à venir. Aux yeux du staff d’Arsenal, Moussa Dembélé aurait le profil parfait pour les remplacer. Reste à voir quel sera le prix exigé par Jean-Michel Aulas pour un joueur recruté contre un chèque de 20 ME en provenance du Celtic Glasgow il y a un an et demi. Pour combler un éventuel départ de Moussa Dembélé, l’état-major de l’OL dispose déjà de plusieurs pistes à l’étranger. Les deux plus chaudes semblent être celles menant à Kevin Gameiro et à Olivier Giroud…