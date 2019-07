OL : Arrivée à Londres, visite médicale, le jackpot Ndombélé tout proche de tomber

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Avec la vente de Ferland Mendy au Real Madrid pour près de 50 ME hors bonus, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont espéré que le club rhodanien allait conserver Tanguy Ndombele. Mais l’international tricolore avait envie de découvrir autre chose, et c’est ce qu’il va faire en rejoignant Tottenham. Et pour cause, son transfert chez les Spurs est désormais bouclé selon les informations de Bilel Ghazi, lequel explique que Tanguy Ndombele est déjà à Londres afin de passer sa visite médicale préalable à sa signature chez le récent finaliste de la Ligue des Champions.

L’officialisation de son transfert pourrait intervenir dans un timing très rapproché de celui de l’annonce de la signature de Thiago Mendes à Lyon. Probablement mardi, ou au plus tard mercredi. Avec le départ de Tanguy Ndombele pour Tottenham, l’Olympique Lyonnais va récupérer un chèque d’environ 62 ME, plus 10 ME de bonus. Des bonus assez facilement atteignables selon L’Equipe, qui parlait lundi de participations régulières à la Ligue des Champions afin de les activer. Un joli pactole pour le club rhodanien qui a déjà recruté Jean Lucas et qui va immédiatement réinvestir 25 ME pour s’offrir Thiago Mendes en provenance du LOSC. En attendant un troisième renfort au milieu de terrain ?