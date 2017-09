Dans : OL, Dijon, Ligue 1.

Après deux défaites consécutives, Dijon se retrouve 18e de Ligue 1. Le club dijonnais peut donc s’inquiéter avant son déplacement à Lyon samedi (20h).

D’autant que la dernière prestation de l’Olympique Lyonnais n’a pas rassuré le DFCO. Battus par le Paris Saint-Germain (2-0), avec deux buts contre leur camp, les Gones ont montré un visage intéressant au Parc des Princes. Et ce n’est pas l’entraîneur Olivier Dall’Oglio qui dira le contraire.

« On a vu un bon match contre Paris, une équipe jeune, rapide et puissante. Ça a été un beau match, l’OL a tenu tête à Paris. Le score est flatteur pour les Parisiens, a confié le technicien bourguignon. Mais ça reste un match, celui contre Dijon, ce sera autre chose. L’OL de Bruno Genesio a des jeunes qui pointent aussi le bout du nez, je trouve qu’au niveau du recrutement, c’est judicieux. Il y a aussi quelques anciens… Ça reste un gros morceau. »

Dijon l’a déjà fait...

« A Lyon, c’est solide, c’est costaud, mais nous devons avoir du répondant, à la manière du match de Saint-Etienne, a comparé Dall’Oglio malgré la défaite des siens contre les Verts (0-1). Sur Saint-Etienne, on reste frustrés car le résultat ne reflète pas la rencontre. Cette solidité, cette envie de jouer m’a vraiment rassuré. Lyon a aussi eu des accrocs. (...) Il faut qu’on grappille des points à droite et à gauche. Je me souviens que l’an dernier, on les avait bien enquiquinés. » A l’aller, Dijon avait surpris l’OL (4-2) avant de s’incliner sur le même score au retour.