OL : Après le mercato, le point faible était facile à trouver

Dans : OL, Ligue 1.

Très actif cet été, l’Olympique Lyonnais a fait dans le spectaculaire en attaque, pour compenser les départs de titulaires comme Alexandre Lacazette et Mathieu Valbuena.

Comme souvent, les changements offensifs attirent les regards, mais l’essentiel du travail s’est passé en défense, avec quatre arrivées, dont trois latéraux et un central d’expérience. Un véritable chantier qui avait un but bien particulier, enfin donner une assise défensive à une formation qui peinait à se montrer convaincante dans ce secteur de jeu. Après des débuts difficiles, l’amélioration est nette avec cinq matchs consécutifs sans encaisser de buts. Autant dire qu’Anthony Lopes a une véritable muraille devant lui, et ce n’est pas anodin pour Lucas Tousart, qui sait que l’OL propose un jeu plutôt porté vers l’avant, qui ne doit pas forcément signifier un abandon de la rigueur défensive.

« Durant l’intersaison, on a beaucoup insisté sur le travail défensif. On savait qu’on avait un potentiel offensif très intéressant. Si on réussissait à s’améliorer sur ce plan, ça ne pouvait que faire une équipe qui joue bien ensemble », a souligné le milieu de terrain lyonnais au Progrès. Une manière de rappeler cette grande phrase d’Alex Ferguson, qui rappelait que l’attaque permettait de gagner des matchs, mais que la défense faisait gagner des titres.