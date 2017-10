OL : Après Lacazette, Arsenal flashe sur Amine Gouiri !

Dans : OL, Ligue 1, Premier League, Mercato.

Avec des joueurs comme Loïc Rémy, Karim Benzema ou encore Alexandre Lacazette, le centre de formation de l’Olympique Lyonnais s’est imposé comme une référence en Europe.

Ainsi, les plus grands clubs d’Europe scrutent avec attention les attaquants qui sortent de cette académie, et sont à l’affût. Outre Willem Geubbels, un autre jeune buteur de l’OL commence à faire tiquer certains cadors : Amine Gouiri. Selon les informations du Daily Cannon, Arsenal et le Milan AC ont d’ores et déjà été « impressionnés » par les performances de l’attaquant lyonnais avec les équipes de jeunes des Bleus.

Evidemment, il n’est pas encore question d’une offre ferme de la part d’un de ces deux clubs. Mais il semble désormais acquis qu’ils vont observer avec plus d’attention encore les prestations du joueur, qui n’est pas encore entré en jeu avec l’équipe première de l’Olympique Lyonnais cette saison. S’il venait à pointer le bout de son nez en Ligue 1 ou en Europa League dans les prochaines semaines, Amine Gouiri sera sans doute vite être associé au mercato de l’OL et de plusieurs écuries à l'étranger.