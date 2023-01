OL : Aouar vendu, un miracle est possible !

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que son contrat se termine en juin prochain, Houssem Aouar ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Heureusement pour lui, il ne manque pas de prétendants.

Après des années de collaboration, l'histoire entre Houssem Aouar et l'OL touche à sa fin. Le jeune milieu de terrain formé au club ne souhaite pas prolonger son bail, qui se termine en juin 2023. Son objectif, changer d'air. Car à Lyon, Aouar n'y arrive plus, entre performances en berne et blessures à répétition. Son départ ne devrait rien rapporter à l'OL sauf si une solution miracle est trouvée avant la fin de ce mercato hivernal... Car tout reste encore possible mais cela devra dépendre des ventes ou mouvements d'autres équipes. C'est notamment le cas de l'AC Milan. Le club lombard aimerait bien récupérer Houssem Aouar dans les prochains jours, mais cela dépendra du futur de Tiémoué Bakayoko.

Aouar, une porte de sortie cet hiver au mercato ?

Verratti 💬 : “Mon joueur préféré de Ligue 1, hors PSG ? Houssem Aouar, dans sa meilleure période, je le trouvais vraiment très bon” 🤝



(France Football) pic.twitter.com/Y1yIQpDpTg — Footballogue (@Footballogue) January 14, 2023

Selon les informations du Corriere dello Sport, l'AC Milan espère mettre fin le plus tôt possible au prêt de Bakayoko et ainsi le renvoyer à Chelsea. Une fois la place libérée, la direction lombarde devrait ensuite tenter de recruter Aouar à l'OL. Mais rien ne s'annonce facile dans ce dossier, Aouar étant courtisé par d'autres clubs, notamment en Premier League et il souhaitera certainement négocier une belle prime à la signature l'été prochain. Du côté de Lyon, on sera sans doute attentif aux approches d'ici la fin du mois de janvier. Une rentrée d'argent ne sera pas de trop, surtout que les Gones devraient encore faire quelques opérations pour tenter de renforcer un effectif en totale perte de confiance et qui manque selon Laurent Blanc, d'expérience et de science du jeu. Les fans de l'OL ne sont donc pas au bout de leurs peines, alors qu'une qualification européenne en fin de saison parait de plus en plus hypothétique.