OL : Aouar plus fort que Ndombele, il prend les paris

Dans : OL, Ligue 1.

Houssem Aouar a pris un petit coup de massue mercredi en suivant depuis le banc de touche le coup d'envoi du match entre le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio ayant fait le choix de ne pas titulariser. Et il a probablement été aussi un poil dépité de voir que Didier Deschamps ne faisait pas appel à lui, même si forcément ses dernières apparitions sous le maillot de l'OL ont été décevantes après un début de saison explosif. Cependant, si l'on écoute Alain Roche, Houssem Aouar ne doit pas trop s'en faire, son heure arrivera et probablement très vite.

Dans L'Equipe, l'ancien joueur, qui était consultant pour Canal+ lors du récent Strasbourg-Lyon, dit tout le bien qu'il pense du joueur lyonnais de 21 ans. « Il a fait des très bons premiers matches avec l’insouciance et puis tout arrive vite. Il y a les compliments, la prolongation et le salaire en plus. Est-ce bien ou pas ? Les compliments, c’est une source de motivation mais ensuite, tout dépend comment c’est géré par son entourage. C’est la concurrence qui va l’amener à se remettre en question. Malheureusement, à Lyon, elle n’est pas très importante. À Strasbourg, je ne l’ai pas senti en confiance. Il fait très attention à rester discipliné, comme s’il était en reconquête. Ce passage peut le booster. J’ai un faible pour lui par rapport à Ndombele : il peut marquer, faire des passes... Il a montré ses qualités dans des grands rendez-vous, déjà. Nsoki, tu peux avoir un doute, pas Aouar », explique Alain Roche, fan d'Housse Aoaur et pas inquiet concernant ce petit coup de moins bien.