OL : Aouar-Fekir, le duo de feu qui porte Lyon sur le podium

Dans : OL, Ligue 1.

Si Kenny Tete s'est montré particulièrement à son avantage lors de la belle victoire de l'OL contre Monaco (3-0), avec deux passes décisives, Lyon a une nouvelle fois pu compter sur ses hommes clés ce dimanche soir. Puisque Nabil Fekir et Houssem Aouar ont tour à tour fait trembler les filets, pour ramener l'OL sur le podium de la Ligue 1.

Le milieu de terrain a d'abord ouvert la voie en marquant en position d'avant-centre (6e). Auteur de sa sixième réalisation de la saison en Ligue 1, le joueur de 20 ans confirme donc son statut de meilleur buteur chez les Gones. Autant dire qu'il a bien mérité l'ovation du Groupama Stadium à sa sortie en fin de match (80e). De son côté, le capitaine a enfoncé le clou contre une faible équipe monégasque en se montrant plus prompt que la défense du Rocher à la réception d'un centre (34e). Quelques jours après son but salvateur contre Donetsk en Ligue des Champions (1-1), le champion du monde confirme donc qu'il est de retour au top après une période difficile. Oui, Aouar et Fekir sont bien les Monsieurs Plus de l'OL !