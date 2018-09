OL : Aouar fait un rêve difficile à réaliser à Lyon

Dans : OL, Mercato.

Il s’agit de l’une des fiertés de l’Olympique Lyonnais cet été, les dirigeants ont su retenir leur capitaine Nabil Fékir, qui contrairement à ses anciens compères Lacazette ou Tolisso, n’a pas pris son envol à la première offre sérieuse d’un club européen. Si le doute subsiste autour de cette histoire de visite médicale et de négociations à rallonge avec Liverpool, la réalité est bien là, avec la présence de l’international français dans les rangs lyonnais cette saison. Une longévité qui semble inspirer Houssem Aouar, dernier prodige technique du centre de formation, et qui était déjà annoncé dans le viseur du FC Barcelone à son éclosion. Mais désormais, le numéro 8 de l’OL a un solide contrat, et surtout l’envie de s’imposer sur la durée au sein du club rhodanien.

« Être l’enfant du club ? Je suis extrêmement fier. C’est le club de ma ville, j’ai grandi ici, je suis né ici, j’ai effectué pratiquement toutes mes classes à l’Olympique Lyonnais donc je suis fier de pouvoir porter ce maillot. C’était vraiment un objectif pour moi de m’imposer ici. Si je pourrais devenir le Francesco Totti de l’OL ? Oui, pourquoi pas ? On ne sait pas de quoi est fait le football. C’est mon club de cœur donc tout est possible », a souligné, dans Onze Mondial, un Houssem Aouar qui comme Nabil Fékir, semble avoir la tête sur les épaules, et n’est pas forcément prêt à faire des pieds et des mains pour quitter l’OL au mercato.