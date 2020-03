OL : Garcia critiqué pour sa gestion de Cherki, il riposte

Dans : OL.

Très utilisés au début de l’année 2020, Rayan Cherki et Maxence Caqueret bénéficient de moins de temps de jeu à l’OL ces dernières semaines.

Cette semaine, Rayan Cherki a même été libéré par Rudi Garcia pour aller disputer le huitième de finale de Youth League face à l’Atalanta, preuve qu’il n’est plus un acteur majeur de la rotation chez les professionnels. Cela a le don d’agacer les supporters de l’Olympique Lyonnais, lesquels aimeraient clairement que Caqueret, Cherki mais aussi Gouiri bénéficient de plus de temps de jeu en équipe première. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Rudi Garcia s’est défendu, rappelant notamment qu’un joueur comme Caqueret était la victime de l’explosion de la recrue hivernale Bruno Guimaraes, lequel fait l’unanimité.

« Les jeunes ont eu leur chance depuis mon arrivée. Ils ont eu du temps de jeu. Pour Maxence Caqueret, il y a eu l’arrivée de Bruno Guimaraes. Pour Ryan Cherki, il s’est fait une place malgré un bel effectif devant. Je suis heureux de la qualification en quarts de Youth League. Je rappelle que c’est moi qui prends la décision de les envoyer avec les U19. Après, il faut rappeler que de tels matchs, cela n’a rien à voir avec l’intensité des matchs professionnels » a indiqué Rudi Garcia, pour qui il n’y a pas réellement de raison de polémiquer à ce sujet, même si les supporters rhodaniens aimeraient voir davantage les joueurs formés au sein de l’académie. Avec l’élimination en Coupe de France face au PSG et le probable report du match de Ligue des Champions face à la Juventus Turin, Rudi Garcia aura encore moins l’occasion de faire tourner son effectif et de donner du temps de jeu à Cherki et à Caqueret dans les prochaines semaines…