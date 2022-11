OL : Aouar contre un joueur et du cash, l'idée de Mourinho !

Dans : OL.

L'aventure d'Houssem Aouar à l'OL touche à sa fin. Le milieu lyonnais est en fin de contrat en juin prochain et ne semble plus décidé à prolonger son bail. L'OL envisage de le vendre en janvier pour récupérer un peu d'argent. Mais, la Roma pourrait offrir une meilleure alternative.

Un départ par la petite porte. C'est ce qui semble guetter Houssem Aouar à l'OL alors que le joueur n'est pas au meilleur niveau cette saison. Ecarté par Peter Bosz en début d'exercice, il a retrouvé le onze titulaire sous Laurent Blanc sans être totalement éblouissant. Au sein d'une formation actuellement huitième de Ligue 1, on ne peut pas dire que l'avenir incite à l'optimisme. Aouar l'a bien compris et il devrait arrêter les frais en fin de saison. Son contrat expirera en juin et aucune prolongation n'est à l'ordre du jour pour le joueur formé à l'OL.

Un échange Karsdorp-Aouar en janvier ?

Le club rhodanien est frustré par cette situation qui le prive de potentielles rentrées d'argent alors qu'Aouar avait été associé à des transferts à plus de 40 millions d'euros il y a peu. Reste le mois de janvier pour tenter de sauver les meubles sur le plan financier avec le joueur. A l'OL, on ne retiendra pas Houssem Aouar en cas de bonne proposition. Depuis quelques jours, tout indique que la Roma est sur les rangs pour Aouar. Le club giallorossi est prêt à faire une offre au club de Jean-Michel Aulas et celle-ci inclurait un joueur romain devenu paria dans l'effectif de José Mourinho.

Rick #Karsdorp serait une piste de l’OL au poste de latéral droit.



En effet, Rick Karsdorp en a marre du « Spécial One » surtout depuis que ce dernier a critiqué publiquement l'entrée en jeu du latéral néerlandais face à Sassuolo le 9 novembre dernier. En conséquence, Karsdorp ne s'est pas présenté à la reprise de l'entraînement lundi dernier. Selon le journal Il Romanista, l'idée de la Roma serait d'échanger Karsdorp avec Aouar au mercato de janvier. Une option intéressante pour l'OL, prétendante au joueur néerlandais qui est aussi convoité par l'OM et d'autres bonnes formations européennes. De quoi récupérer à peu de frais un latéral droit expérimenté, capable de concurrencer Malo Gusto. Reste à se mettre d'accord avec le club romain sur le plan financier, ce qui est loin d'être un détail pour le club de Jean-Michel Aulas.