OL : Aouar bat un record de précocité en Europe

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Rentré en jeu à la 63e minute en lieu et place de Fekir lors de la quatrième journée d'Europa League contre Everton (3-0), Houssem Aouar n'a pas mis longtemps à se mettre en évidence. En effet, un petit quart d'heure après son entrée, le jeune milieu offensif de l'OL a inscrit le deuxième but de son équipe d'une belle frappe croisée sur un service de Memphis (76e). Une réalisation importante qui a permis à Lyon de l'emporter facilement.

Mais avec ce but, Aouar écrit surtout l'histoire puisqu'il devient, à 19 ans et 4 mois, le plus jeune joueur français à compter deux buts en C3 depuis Kevin Gameiro en 2005. Le troisième plus jeune buteur de l'histoire de l'OL en Europe revient ainsi sur Ben Arfa, Benzia ou Grenier, eux aussi auteurs de deux buts avec Lyon en Coupe d’Europe.