OL : Aouar a fait capoter son transfert !

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Houssem Aouar sera en fin de contrat à l'OL en juin 2023. Et le milieu de terrain des Gones veut prendre son temps concernant son avenir.

L'OL déçoit pas mal ces derniers temps, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Cet hiver sur le marché des transferts, les Rhodaniens auront perdu pas mal de joueurs sans pour autant combler tous les départs. Pour ne rien arranger, certains joueurs en fin de contrat en juin prochain n'ont pas voulu partir, à l'image de Moussa Dembélé mais également d'Houssem Aouar. Pourtant, les deux joueurs ont eu de belles propositions. Mais dans quelques mois, ils pourront négocier une belle à la signature, ce qui n'est pas anodin dans le football actuel. Comme le rappelle RMC ces dernières heures, Aouar a préféré décliner la proposition de l'AS Rome alors que tout été ficelé.

Aouar dit non à la Roma

Le média précise en effet que le joueur de 24 ans n'a pas souhaité partir en Serie A malgré l'accord entre la Roma et l'OL. Il s'agissait d'un départ sec sans contrepartie financière mais un intéressement de 30% sur une potentielle revente. Un deal qui arrangeait toutes les parties sauf le principal concerné. Aouar a informé à l'OL son intention de ne pas accepter le challenge romain, pas convaincu par le projet et désireux de bien réfléchir sur la suite de sa carrière. Le joueur formé à Lyon va donc bien terminer son contrat dans le Rhône, au grand dam de quelques supporters et de son président Jean-Michel Aulas, qui auraient souhaité que l'OL récupère un peu d'argent sur les joueurs en fin de bail. Reste à savoir si Laurent Blanc s'appuiera maintenant sur Houssem Aouar mais aussi Moussa Dembélé. L'ancien coach du PSG va devoir faire des choix forts malgré les venues récentes de Jeffinho et d'Amin Sarr au sein de son secteur offensif.