OL : Anthony Lopes ne sera pas vendu au mercato, Lyon est cash

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Même s'il est à un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, et que les négociations pour sa prolongation de contrat coincent toujours sur ses exigences salariales, elles ont toutefois été relancées cette semaine, Anhtony Lopes sera bien le gardien de but de l'OL la saison prochaine. Du côté de Jean-Michel Aulas on est désormais prêt à voir le portier international portugais partir libre dans un an, même si bien évidemment priorité sera donnée à une prolongation. Quoi qu'il en soit, le clan Lopes est prévenu, rien ne bougera cet été, même si Lyon a fait signer jeudi Ciprian Tatarusanu.

Ce vendredi, L'Equipe confirme la décision prise par l'Olympique Lyonnais sauce Juninho-Sylvinho. « La signature de Tatarusanu éclaircit en partie la situation des gardiens lyonnais, dont le numéro un, Anthony Lopes, n’a toujours pas prolongé son contrat, Jean-Michel Aulas refusant à ce jour de donner au Givordin le meilleur salaire du club, ce que les conseils de l’international portugais réclament (400.000E). Mais à un an de la fin de son contrat, il ne partira pas, même s’il ne se met pas d’accord avec le club, et Tatarusanu sera bien sa doublure », explique le quotidien sportif au sujet du cas Anthony Lopes. L'Olympique Lyonnais se donne donc du temps en espérant que le gardien de but titulaire se calme un peu sur le plan financier.