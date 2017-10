OL : Anthony Lopes refuse de penser au derby contre l'ASSE, il dit pourquoi

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Anthony Lopes a déjà vécu des moments chauds cette saison, notamment jeudi dernier à Goodison Park, mais le gardien de but de l'Olympique Lyonnais sait que cela sera torride dans deux semaines à Geoffroy-Guichard. Car l'international portugais n'a jamais caché le peu d'estime qu'il avait pour l'AS Saint-Etienne, au point même d'être suspendu la saison passée pour un coup de feutre vengeur sur le nom de l'ASSE.

Mais alors que le match face aux Verts se profile, Anthony Lopes refuse d'en parler, préférant se focaliser sur la belle série en cours de l'OL. « Si je pense déjà au derby ? Non, il y a Metz et Everton avant, même si ça reste dans un coin de la tête. Ces deux matches pourraient nous placer en bonne position pour la suite. Cet enchaînement de victoires donne en tout cas de la confiance, mais on doit encore régler certaines choses. Certains nuls comptaient pour nous comme des défaites. Il faut haïr la défaite (...) On est plutôt pas mal depuis la trêve internationale. Il y a eu une grosse remise en question de tout le monde. Mais rien n’est définitif. On doit surtout prendre un maximum de points sur les matches à venir », prévient le gardien de but de l'Olympique Lyonnais, avide de victoires, que ce soit face à l'AS Saint-Etienne ou face aux autres concurrents de l'OL.