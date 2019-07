OL : Anthony Lopes et Lyon, ça coince toujours !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas l'a confié mercredi en marge de la présentation de Thiago Mendes, il avait rencontré 24 heures avant Anthony Lopes pour parler de l'avenir du gardien de but de l'Olympique Lyonnais, et le patron de l'OL semblant confiant concernant un accord rapide. Mais ce samedi, Le Progrès douche un peu l'enthousiasme du président rhodanien dans ce dossier d'autant plus compliqué qu'Anthony Lopes arrive à un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais. Car si l'OL est déterminé à conserver coûte que coûte le portier international portugais la saison prochaine, une prolongation serait évidemment une excellente chose.

Mais pour l'instant, les soucis financiers entre les deux parties ne semblent pas devoir se régler aussi rapidement que Jean-Michel Aulas l'espère. « Le dossier Anthony Lopes n’a pas avancé. Le portier lyonnais, à qui il reste un an de contrat, n’a toujours pas prolongé son contrat. L’homme est parti pour rester mais à quel prix et avec quelle perspective d’avenir ? », constate le quotidien régional, qui ne voit pas réellement d'énormes avancées dans les négociations pourtant initiées il y a plusieurs mois entre l'Olympique Lyonnais et les représentants du gardien de but numéro 1. En attendant, l'OL a toute de même recruté Ciprian Tatarusanu histoire d'éviter les soucis.