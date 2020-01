OL : Andersen n'est pas un flop, il veut le prouver

Dans : OL.

Recruté pour 24 ME en provenance de la Sampdoria de Gênes l’été dernier, Joachim Andersen n’a pas encore prouvé qu’il valait un tel prix sur le terrain à l’Olympique Lyonnais.

Encore loin d’être un titulaire indiscutable, celui qui a été remplaçant lors des premiers matchs de Rudi Garcia sait qu’il a encore beaucoup de travail afin de mettre tout le monde d’accord. Néanmoins, l’OL ne s’est pas trompé en misant 24 ME sur lui, et il a bien l’intention de le démontrer lors des prochains mois. C’est tout du moins ce qu’il a indiqué avec beaucoup de détermination à Onze-Mondial, indiquant par ailleurs que son association avec Jason Denayer était de plus en plus performante à ses yeux.

« C’est toujours un privilège (de jouer à Lyon). Je dois me montrer car ils ont payé cher et je ne veux pas les décevoir. Je veux justifier l’investissement du club. Je souhaite m’améliorer, passer au niveau supérieur. C’est un bon endroit pour poursuivre sa progression. On possède un beau stade, on joue la Ligue des Champions... Avec Denayer ? Chaque match, c’est de mieux en mieux. Les équipes adverses n’obtiennent pas beaucoup d’actions contre nous. C’est une bonne association, on se complète. Je suis ravi de jouer avec lui » a commenté Joachim Andersen, déterminé à prouver du haut de ses 23 ans qu’il ne s’agit pas d’un énorme flop du mercato estival à l’Olympique Lyonnais.