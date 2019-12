OL : Ancelotti débarque sur une piste de Lyon

Dans : OL.

Récemment nommé manager d’Everton, Carlo Ancelotti risque de frapper fort sur le marché des transferts. Et tant pis pour ses concurrents au mercato.

Si l’on en croit les différentes pistes énumérées ces derniers jours, l’Olympique Lyonnais rêve d’attirer au moins un international français cet hiver. Il pourrait s’agir de l’attaquant Olivier Giroud, en manque de temps de jeu à Chelsea et déterminé à se relancer en vue de l’Euro 2020. On parle aussi de Thomas Lemar, Lucas Digne ou encore Steven Nzonzi, qui sera disponible à partir du 1er janvier. En effet, le milieu défensif de Galatasaray a été mis à l’écart pour son mauvais comportement. Et ne sera pas du tout retenu pendant le mercato hivernal. Une belle occasion à saisir pour le club rhodanien. Mais comme on pouvait s’y attendre, la situation du champion du monde ne passe pas inaperçue.

Selon les informations du Daily Express, Everton est également sur le coup. On parle bien d’un concurrent de taille pour l’Olympique Lyonnais. En effet, les Toffees viennent d’installer Carlo Ancelotti sur leur banc. Et bien évidemment, si un entraîneur de ce calibre accepte de venir, c’est que le projet et l’enveloppe promis sont à la hauteur de ses ambitions… Sans parler de l’argument que représente son nom aux yeux de n’importe quel joueur. Déjà passé par Blackburn et Stoke City, Nzonzi, seulement prêté par la Roma en Turquie, pourrait donc être tenté par un retour en Angleterre.