OL : Ancelotti à Lyon, Aulas va en entendre parler

Dans : OL, Ligue 1.

Une seule victoire en sept matchs, le bilan n’est pas fameux pour Bruno Genesio, de plus en plus contesté à la tête de l’Olympique Lyonnais. Les sympathisants du club rhodanien, toujours très actifs sur les réseaux sociaux, se sont faits remarquer depuis longtemps en demandant la démission de leur entraineur, qu’ils estiment incapable de répondre à leurs attentes. Pas de quoi faire sourciller Jean-Michel Aulas, qui répond régulièrement sur ce sujet en soutenant son technicien. Mais depuis ce jeudi et l’annonce du limogeage de Carlo Ancelotti par le Bayern Munich, le nom de l’entraineur italien fait clairement rêver les fans de l’OL.

Un énorme forcing s’est ainsi développé sur la toile pour inciter le président lyonnais à regarder de plus près le profil plus qu’expérimenté du Mister italien. Le président lyonnais a ainsi été interpellé, souvent avec humour ou second degré. Mais il n’est pas du tout certain que cela porte ses fruits, Aulas ayant déjà rejeté les perspectives de faire venir des entraineurs comme Ranieri ou Gallardo ces derniers temps, mais la question pourrait bien se poser si les résultats négatifs devaient continuer à s’enchainer pour l’OL de Bruno Genesio.

Carlo Ancelotti à la place de Génésio je signe direct !! 👌 #TeamOL 🔴🔵 — 🔴B.Traoré 1️⃣0️⃣🔵 (@KevinOL37) 28 septembre 2017

Et president préféré des français si tu signes Ancelotti @JM_Aulas https://t.co/j7MS3vUngI — G-a-r-y (@TheSpecialistOL) 28 septembre 2017

"Ancelotti à l'OL ? C'est quoi ces twittos qui me proposent des entraineurs qui n'ont pas su faire trembler la barre transversale du Parc ?" pic.twitter.com/Cy7s1CilpB — Sofiane (@SofianeRaul) 28 septembre 2017