OL : Accord avec Tatarusanu jusqu'en 2023 ?

Dans : OL, Mercato, FC Nantes.

Alors que l'on évoquait un possible contrat court à Lyon pour Ciprian Tatarusanu, dont le contrat s'achève le 30 juin au FC Nantes, Gianluca Di Marzio annonce ce mercredi soir que l'Olympique Lyonnais et le gardien de but roumain ont trouvé un accord liant Tatarusanu au club de Jean-Michel Aulas pour le quatre prochaines saisons. Le portier arrivé il y a deux ans à Nantes en provenance de la Fiorentina va donc s'installer dans la durée à l'OL, à priori comme numéro 2.