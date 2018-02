OL : A son tour, Genesio met la pression sur Geubbels

Dans : OL, Ligue 1.

Sous contrat aspirant jusqu’en 2019, Willem Geubbels (16 ans) n’a toujours pas signé de contrat professionnel à l’Olympique Lyonnais.

Malgré la réunion entre la direction et l’entourage du joueur, aucun accord n’a été trouvé cette semaine alors que Jean-Michel Aulas avait fixé le 31 janvier comme dernier délai. Visiblement, la menace n’a pas effrayé le clan de l’attaquant qui continue de réclamer des garanties sportives, tout en se montrant gourmand financièrement sachant que de grosses écuries sont à l’affût. Et comme le président lyonnais refuse de se livrer à une surenchère, la situation n’évolue pas. De quoi agacer l’OL et son entraîneur Bruno Genesio qui a insisté sur le critère essentiel pour Geubbels.

« On est dans une discussion, et dans toute discussion, il y a des moments clés. On est arrivé à un moment clé, et chacun a tous les éléments pour prendre la meilleure décision pour le bien-être du joueur. C'est ça le plus important, a souligné le technicien en conférence de presse. Ça ne m'agace pas, ça fait partie du métier de subir ce genre de choses. Mais dans ma réflexion sportive, ça ne m'agace pas et ça ne m'influence pas. » Nul doute que Genesio serait plus serein si son prodige signait enfin le bail proposé.