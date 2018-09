OL : A Manchester, Lyon a donné une leçon au PSG balance Ménès

Dans : OL, Ligue des Champions, PSG.

Difficile de s’en étonner, mais après les défaites de Paris et de Monaco, Pierre Ménès faisait partie de ceux qui ne voyaient pas Lyon sauver l’honneur du football français en Ligue des Champions.

Et pourtant, l’OL est allé gagner à Manchester City, et s’offre ainsi un succès spectaculaire, mais aussi important dans la course à la qualification d’un groupe homogène. Pour le consultant de Canal+, c’est le respect de la tactique, les performances individuelles mais aussi l’état d’esprit qui ont permis de faire cet exploit. Le PSG aurait bien fait de s’en inspirer.

« En fait, Lyon a fait tout ce que Paris n’a pas su faire la veille, à quelques kilomètres de là : jouer en équipe et se dépouiller les uns pour les autres. Un don de soi symbolisé par le super match de Cornet, surprise de dernière minute et titulaire pour la première fois depuis des lustres, qui a fait passer un sale moment à Delph sur son côté droit tout en abattant un travail défensif de premier choix. Une prestation de haut vol récompensée par ce but qui a placé l’OL sur les bons rails. Côté lyonnais, toute l’équipe mérite les louanges, à commencer par Lopes qui a enchaîné les très bons arrêts sur sa ligne, la charnière centrale - le dénommé Denayer me paraît être une très bonne pioche - et surtout ce milieu de terrain inédit avec la deuxième surprise du chef, Diop, associé au Ndombélé « casseur de lignes » qu’on ne voyait plus depuis longtemps. Mais évidemment, avec un but et une passe décisive, l’homme du match est bel et bien Nabil Fekir, auteur d’une prestation royale. Le meilleur recrutement pour Lyon, c’est de l’avoir gardé… », a résumé un Pierre Ménès qui savoure cette réponse donnée par le capitaine lyonnais, qui avait bien du mal à lancer sa saison jusqu’à présent.