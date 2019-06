OL : 70 ME pour Ndombele, Lyon et Tottenham négocient !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

« Tottenham c’est une grande équipe. C’est un grand club. Quel joueur ne serait pas intéressé par un grand club ». Sur l’antenne de TF1 dimanche, Tanguy Ndombele ouvrait grand la porte à un transfert à Tottenham, l’un des clubs très intéressés par sa venue au mercato. Mais pour l’heure, Jean-Michel Aulas n’a pas reçu d’offre à la hauteur de ce qu’il espérait, à savoir près de 80 ME. Cependant, dans les prochains jours, les positions des deux écuries pourraient bien se rapprocher.

Et pour cause, Sky Sports affirme en ce début de semaine que les négociations ont été ouvertes par Tottenham, et que des discussions sont en cours avec l’Olympique Lyonnais pour tenter de trouver un accord au sujet de Tanguy Ndombele. Pour l’heure, les pourparlers tournent autour d’une indemnité de transfert avoisinant les 70 ME. Une somme encore insuffisante aux yeux de Jean-Michel Aulas, pas pressé de vendre après le jackpot ramassé grâce au transfert de Ferland Mendy vers le Real Madrid. Reste maintenant à voir comment ce dossier évoluera, alors que la Juventus Turin est également intéressée par l’ancien milieu d’Amiens.