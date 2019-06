OL : 62 ME pour Ndombele, c'est un miracle que Dugarry ne comprend pas

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

En ce début de mercato estival, l’Olympique Lyonnais est en train de bouleverser complètement son entrejeu.

Après avoir vendu Jordan Ferri à Montpellier, le club rhodanien a officiellement recruté Jean Lucas. Arrivé en provenance de Flamengo pour huit millions d’euros, le Brésilien de 21 ans sera le potentiel successeur de Tanguy Ndombele. Alors que Thiago Mendes (LOSC) est aussi en approche, l’international français serait effectivement sur le départ. Selon les derniers bruits de couloir, le milieu de 22 ans pourrait finir sa course à Tottenham, avec qui l’OL négocie un transfert de l’ordre de 62 millions d’euros. Une très bonne vente selon Christophe Dugarry.

« Tu vends Ndombele 62 millions d’euros et tu achètes un jeune Brésilien à 8 ME, plus Thiago Mendes à 25. Tu te prends 30 millions dans la poche. Surtout que le Ndombele d’aujourd’hui, qui a un talent certain, ne me convient pas, ne me plaît pas. Je pense qu’il n’est pas prêt pour le très haut niveau. Il ne fait pas les efforts, il n’est pas prêt à courir. Il sait faire beaucoup de choses avec le ballon, il a une grande maturité. Mais dans le football moderne, qui demande une vraie intensité de jeu, un gros volume de courses, il est très très loin. Il va falloir qu’il s’habitue très vite au rythme du football anglais », a expliqué, sur les ondes de RMC, le consultant, qui estime donc que le duo Juninho - Sylvinho réalise pour l’instant un sans faute aux côtés du président Aulas.