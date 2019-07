OL : 600 ME, Jean-Michel Aulas pèse très lourd à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1, Info.

Avec déjà cinq recrues majeures enrôlées au mercato (Jean Lucas, Thiago Mendes, Koné, Andersen et Tatarusanu), l’Olympique Lyonnais a frappé un grand coup sur le marché français. Indiscutablement, l’écurie du président Jean-Michel Aulas a la volonté de s’imposer comme le concurrent n°1 du Paris Saint-Germain. Un objectif de longue date pour le patron de l’OL, dont les ambitions n’ont jamais été aussi fortes. Il faut dire que son club est à son apogée d'un point de vu purement financier. En effet selon KPMG, l’Olympique Lyonnais vaut, en 2019, 463 ME (contre 185 ME en 2016).

Et, le poids financier personne Jean-Michel Aulas inspire le respect. Dans ses colonnes, le magazine Challenges estime à 600 ME la fortune personnelle du président de l’OL, ce qui fait de lui la 149e personnalité la plus riche de France, la 10e dans le secteur des holdings. Preuve de son évolution fulgurante au cours des dernières années, la fortune de JMA n’était « que » de 24 ME en 2013, soit en une augmentation de… 2400 % en six années. De quoi en imposer et avoir les moyens de faire de l’Olympique Lyonnais le deuxième club de France. Ce qui n’était, sur un plan sportif, pas le cas la saison passée.