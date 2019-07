OL : 5ME à négocier, et Lyon tient un nouveau renfort !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Ce mercredi, la rumeur de la très possible signature de Joachim Andersen, le défenseur central danois de la Sampdoria, continue à gonfler du côté de l'Olympique Lyonnais, 24 heures après que Gianluca Di Marzio ait évoqué cette piste. En effet, L'Equipe affirme que le joueur de 23 ans a clairement donné l'avantage au club de Jean-Michel Aulas, et que c'est désormais aux deux clubs de trouver un accord financier, lequel ne serait pas très compliqué à finaliser. En effet, si la Sampdoria exige 30ME pour son défenseur, sans aucun bonus, l'Olympique Lyonnais est disposé à régler cette somme, mais plus sous la forme de 25ME plus 5ME des célèbres incentives.

Autrement dit, la différence entre les deux clubs n'est pas rédhibitoire et il semble possible que l'accord soit finalisé d'ici la fin de semaine. Et deux ans après avoir rejoint la Sampdoria en provenance du club néerlandais de Twente pour 1,5ME, Joachim Andersen va donc très certainement renforcer la défense lyonnaise, un secteur de jeu où cela a souvent pêché ces dernières saisons. Bien évidemment, la signature imminente du jeune danois va probablement ouvrir la porte à un départ, l'Olympique Lyonnais n'ayant pas vocation à empiler les joueurs, ce qui n'a jamais été dans son business plan.