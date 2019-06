OL : 50 ME pour Mendy, Aulas prêt à boulverser son mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une excellente saison sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, Ferland Mendy n’était initialement pas un joueur dont Jean-Michel Aulas souhaitait se séparer dès cet été. En effet, le plan du président rhodanien était de céder Tanguy Ndombele, Nabil Fekir voire Memphis Depay, mais surement pas son prometteur latéral gauche, qui aurait sans doute pu être valorisé encore plus cher dans un an, après l’Euro 2020. Cependant, l’offre colossale du Real Madrid, qui atteint 50 ME, a chamboulé les plans d’un Jean-Michel Aulas qui a craqué devant un tel chèque, selon Yvan Le Mée, l’agent de Ferland Mendy.

Aulas ne voulait pas vendre Ferland Mendy

« Rien n'est fait. Lyon ne voulait pas le vendre cette année. Cela a été difficile de parler avec eux, parce qu'ils voulaient le garder. Ils voulaient qu'il fasse l'Euro avec l'équipe de France la saison prochaine et le valoriser à ce moment-là. Beaucoup de clubs sont venus taper à la porte. On a fait les discussions avec des clubs italiens, espagnols, français. A la sortie, Lyon ne veut pas le vendre mais il y a des clubs qui arrivent avec un certain niveau. Et quand on parle du Barça, de Madrid, de la Juve, c'est compliqué de dire à un joueur qu'il ne va pas y aller. Ensuite, il y a l'aspect économique. Si ces clubs répondent à la demande économique et à la disponibilité du joueur, tu rentres en négociation. Aujourd'hui, on est dans des zones de prix très hautes » a confié Yvan Le Mée sur RMC, confirmant des offres à hauteur de 50 ME pour Ferland Mendy. Une proposition impossible à refuser, malgré les convictions de Jean-Michel Aulas.