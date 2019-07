OL : 30ME pour Andersen, Lyon proche de craquer !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

La venue de Joachim Andersen à l'Olympique Lyonnais semble de plus en plus imminente, le défenseur danois de la Sampdoria étant, lui, déjà d'accord avec les dirigeants de l'OL. Et ce dimanche, la Gazzetta dello Sport affirme que les deux clubs impliqués dans ce transfert auraient déjà finalisé le deal sur le plan financier, Jean-Michel Aulas ayant accepté de payer 24ME plus 6ME de bonus à son homologue italien afin d'obtenir la venue de Joachim Andersen, qui avait encore trois ans de contrat avec la Sampdoria. Du côté de Gênes, on a validé cet accord, lequel reste à être officialisé par l'Olympique Lyonnais, et le club de Serie A cherche même déjà un remplaçant au défenseur central danois.

Le quotidien sportif transalpin indique que pour succéder à Joachim Andersen, la Sampdoria pense à Giangiacomo Magnani, le défenseur italien de Sassuolo. Les choses semblent donc bien engagées pour l'OL dans sa quête d'un patron de la défense, même si forcément il faut toujours se méfier d'un possible retournement de situation. Mais le défenseur danois ayant clairement fait savoir son désir de rejoindre le club entraîné par Sylvinho, l'officialisation de cette opération paraît désormais imminente, l'Olympique Lyonnais confirmant ainsi sa volonté de frapper vite et fort lors de ce mercato estival 2019.