OL : 300 ME dans les poches, cette machine à cash cartonne toujours autant !

Dans : OL, Mercato.

Depuis deux ans, et l'inauguration du Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais est entré dans une nouvelle ère financière.

Pendant la construction du nouveau stade, le club de Jean-Michel Aulas était un peu à la diète. Même si les résultats n'ont pas tant souffert que cela, l’OL étant souvent classé sur le podium de la Ligue 1 sur cette période-là, Lyon a clairement changé de dynamique ces derniers mois. Cet été, la formation rhodanienne a par exemple déboursé 63 millions d’euros sur le marché des transferts, dont 24 ME sur Joachim Andersen, un record. Tout cela grâce aux nouvelles recettes, mais aussi et surtout grâce aux belles plus-values réalisées avec les joueurs du centre de formation. Il faut dire qu’avec la dernière vente de Nabil Fekir au Betis Séville pour 19 ME, l’OL a empoché énormément d’argent avec ses jeunes.

Ce que confirme Christian Lanier. « Depuis 10 ans, l'OL a vendu 26 joueurs qu'il a formés et récolté près de 300 millions d'euros de Lacazette (60), Tolisso (47), Benzema (41) jusqu'à Pied (3), Mounier (3), Benzia (1). Et sur les 20 dernières, on ajoute Kanoute, Giuly, Maurice, Ngotty. Ecole unique pour les Gones », a avoué, sur Twitter, le journaliste du Progrès, qui sait que l’Academy est une poule aux œufs d'or pour l’OL. Et cela n’est pas fini, puisqu’au cours des prochaines saisons, Lyon pourrait notamment vendre un joueur comme Aouar au prix fort dans l’un des tous meilleurs clubs d’Europe.