OL : 25 ME pour Tousart, c’est oui et tout de suite !

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais se voit attaqué par le Hertha Berlin pour son milieu de terrain Lucas Tousart. L’offre est copieuse et ne laisse personne insensible.

Et surtout pas les supporters lyonnais, qui n’en reviennent pas de voir le club de la capitale allemande insister à ce point pour le récupérateur lyonnais. Certes, Lucas Tousart est devenu avec le temps un cadre du club, au point que son nom soit parfois murmuré pour prendre le brassard ces dernières années. L’international espoirs est encore jeune, et possède une belle marge de progression s’il parvient à associer une certaine justesse technique à son activité. A 22 ans, il se trouve donc à un premier tournant de sa carrière.

Déjà suivi par le passé par des clubs italiens, Lucas Tousart n’avait jamais fait l’objet d’une telle offre. Car sur le plan personnel, son salaire serait quasiment triplé à Berlin selon les révélations de RMC. Et de son côté, l’OL récupérerait 25 ME pour un joueur acheté quasiment 10 fois moins il y a quatre ans de cela. Une aubaine à ne pas manquer pour les supporters de l’OL, qui multiplient les commentaires sur les réseaux sociaux pour envoyer Lucas Tousart vers l’Allemagne. De quoi se poser des questions en tout cas à Lyon, qui avait plus envie de recruter que de vendre, mais pourra difficilement renoncer à une telle offre pour un joueur qui n’était pas forcément attendu pour être la vedette de ce début de mercato.

25M€ pour Tousart pic.twitter.com/ZJYXF5lHuu — 𝕃𝔼 𝕄𝔸𝔻𝔼 𝕀ℕ 𝕃𝕐𝕆ℕ (@OL695) 29 décembre 2019