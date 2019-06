OL : 100 ME au mercato chaque été, Aulas les sort quand il veut

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais risque, une nouvelle fois, de connaître un été record sur le plan des ventes.

Une preuve que sa formation fonctionne à plein régime et que le modèle économique en place marche tout aussi bien. Et avec les revenus de la Ligue des Champions ainsi que la nouveau stade, Jean-Michel Aulas peut bomber le torse en ce qui concerne les moyens financiers de son club en plein mercato. Dans les colonnes du Progrès, il annonce ainsi qu’il peut monter jusqu’à 100 ME d’investissement à chaque fin de saison pour acheter des joueurs, ce qu’il ne se privera pas de faire s’il le juge nécessaire.

« On est capable d’investir 100 ME par an, je ne sais pas si on le fera, mais pas sur un joueur. Sur cinq. Le modulo est plutôt 20 ou 25 ME. C’est une bonne stratégie. Cette année, le public a montré qu’il y a un besoin de renouvellement pour les joueurs. Ça m’a vraiment fait changer de stratégie. J’ai accéléré les négociations avec Juninho. Je suis parti et revenu avec lui. Il faut savoir vendre à 100 ME et acheter 20 à 25 ME, voire 8 comme Lucas, qui pourra valoir très vite beaucoup d’argent. Si je n’avais pas eu des comptes équilibrés, une crédibilité financière, on n’avait aucune chance de ramener Jean Lucas dans nos filets », a livré le président de l’Olympique Lyonnais, dont le modèle économique permet en tout cas quelques folies sur le plan du recrutement.