OL : 10 millions d'euros et Shaqiri signe à Lyon

Dans : OL.

Xherdan Shaqiri a un accord avec l'Olympique Lyonnais, mais le club de Jean-Michel Aulas doit encore finaliser le transfert avec Liverpool. Tandis que l'OL était parti sur une nouvelle offre de 6 millions d'euros, les Reds réclament toujours 15ME, mais pourraient transiger.

La signature de Xherdan Shaqiri à l’Olympique Lyonnais est clairement vue comme imminente dans le Nord de l’Angleterre, et cela même si dans un premier temps l’ailier suisse de Liverpool semblait vouloir rejoindre la Lazio Rome. Et si les médias locaux confirment que le joueur de la Nati a bien trouvé un accord avec Jean-Michel Aulas pour son possible futur contrat à l’OL, ils sont tous unanimes pour dire que Lyon et Liverpool ont encore un peu de chemin à faire avant d'enfin s’entendre sur le montant du transfert de Xherdan Shaqiri. Même s’il veut apporter à Peter Bosz les joueurs dont ce dernier a besoin, Juninho ne va pas débarquer à Anfield avec des valises pleines de pounds, JMA ayant décidé d'investir avec prudence sur ce marché des transferts après une terrible année pour l'OL comme toutes les équipes de Ligue 1.

Accord à 10 millions pour Shaqiri ?

Le site Liverpool Offside, spécialisé dans l’actualité des Reds affirme que la première offre de Lyon a bien été repoussée, et que le club de Ligue 1 est revenu avec une nouvelle proposition de 6 millions d’euros plus des bonus. Mais le média de Liverpool explique que l’opération devrait finalement se faire autour de 10 millions d’euros, soit à mi-chemin entre la première offre de l’OL et le prix exigé par le club de Jürgen Klopp pour Xherdan Shaqiri, à savoir 15 millions d’euros. Ce qui est certain c’est que côté de la Mersey on ne voit pas comment le joueur international suisse peut échapper à l’Olympique Lyonnais, les contacts avec des clubs italiens et espagnols étant très flous et moins concrets que ceux avec Lyon.