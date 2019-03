OL : Un contrat en béton jusqu'en 2022, Aulas bichonne Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Même si l’annonce ne se fera que mardi soir, au lendemain de la réunion du comité de gestion du club, le suspense n’est plus vraiment de mise en ce qui concerne l’avenir de Bruno Genesio.

Sauf en cas de fin de saison catastrophique où l’Olympique Lyonnais viendrait à enchainer des défaites et des déconvenues jusqu’à sortir du podium, l’entraineur rhodanien se verra ainsi confier les clés du camion pour un nouveau contrat. Selon L’Equipe, celui-ci portera sur deux nouvelles saisons, histoire de s’éviter un nouveau suspense dans un an, avec une option pour une troisième année en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Potentiellement, cela peut emmener l'ancien milieu de terrain jusqu'en juin 2022 !

De quoi sacrément renforcer la confiance en Bruno Genesio, qui travaille déjà sur le prochain marché des transferts avec la cellule de recrutement selon le quotidien sportif. Reste tout de même à bien négocier les derniers virages de la saison pour confirmer tout cela, mais l’annonce de Jean-Michel Aulas ne fait plus guère de doute. Et c’est même un Bruno Genesio franchement souriant, rassuré et un peu chambreur qui est apparu devant les médias à Rennes ce vendredi soir. La victoire n’expliquait pas tout, et on comprend désormais mieux pourquoi avec ce joli contrat qui l’attend au mois de mai si tout se passe bien pour l’OL dans les prochaines semaines.