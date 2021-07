Officiel : Mohamed El Arouch signe pro à l'OL

Dans : OL.

Dans un communiqué publié ce jeudi, l’OL a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Mohamed El Arouch.

« Je suis très ému et très fier de signer ce premier contrat professionnel avec l’OL. C’est un rêve qui devient réalité. A moi désormais de poursuivre mes efforts et de travailler très dur pour atteindre mon objectif un jour : gagner ma place et jouer avec l’équipe professionnelle de l’OL » a fait savoir le milieu offensif de l’OL âgé de 17 ans sur le site officiel des Gones.