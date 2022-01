Officiel : Le jeune Bradley Barcola prolonge à l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Professionnel depuis septembre dernier, Bradley Barcola a déjà signé une prolongation à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a annoncé sa signature pour deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Preuve que l’attaquant de 19 ans a convaincu pour ses premiers mois au plus haut niveau.

Rappelons que le jeune Gone, lors de sa seule apparition de la saison avec les pros, s’était offert une passe décisive contre le Sparta Prague (3-0) en Europa League le 4 novembre dernier. Plus récemment, le média Foot Mercato indiquait que l’Olympique Lyonnais ne souhaitait pas prêter son talent prometteur, qui devrait être davantage utilisé en l’absence des internationaux africains pendant la CAN.