Moussa Dembélé déjà parti, l'OL exige son retour

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a fait partir plusieurs joueurs durant le mercato d'hiver, et notamment ceux que les supporters avaient dans le collimateur. Cependant, même s'il est resté à l'OL, Moussa Dembélé semble déjà avoir la tête ailleurs.

L’OL n’a pas particulièrement brillé la saison passée, mais au finale, Moussa Dembélé a fini la saison avec 22 buts marqués, dont 21 en Ligue 1, et 5 passes décisives. Un sacré bon bilan pour celui qui avait marqué 51 buts avec le Celtic Glasgow avant de rejoindre Lyon en 2018 pour 22 millions d’euros. Mais cette saison, c’est la panne sèche pour l’attaquant de 26 ans qui n’a marqué que 3 buts à cet instant de la saison. Il est vrai que depuis que Laurent Blanc a succédé à Peter Bosz, le joueur formé au PSG goûte très souvent du banc de touche, et cela alors qu’il est désormais dans les ultimes mois de son contrat avec le club de John Textor et Jean-Michel Aulas. Une situation compliquée pour Moussa Dembélé, lequel est désormais dans le collimateur du Groupama Stadium. Compte tenu de la situation, le joueur pourrait être tenté de se mettre en retrait et d’attendre la fin du championnat. Mais Laurent Blanc a lui une autre idée.

Dembélé est toujours un vrai pro à Lyon

Interrogé sur Moussa Dembélé, et l’éventuellement démotivation de ce dernier à trois mois de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur français sait que rien n’est simple et il compte sur son attaquant pour ne pas tout balancer. « On sait qu'il peut marquer des buts, il faut qu'il fasse tout pour retrouver le chemin des filets. Mais il n'y a pas que les buts, il doit être plus disponible pour les autres, il lui manque beaucoup de choses. On se doit de l'aider, mais après c'est à lui de démontrer qu'il n'a pas tout perdu et qu'il peut devenir un joueur important cette saison », a prévenu, en conférence de presse, Laurent Blanc. De quoi faire réagir un proche de Moussa Dembélé cité par L’Equipe : « Il ne faut pas inventer des choses, par contre, vous pouvez dire qu'il est moins bon, mais pas dire qu'il n'a pas une attitude pro, assure un de ses proches. Il joue lui aussi son contrat en fin de saison. Alors pour quelle raison il ne serait pas concerné ? »