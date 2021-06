Memphis Depay, énorme retournement de situation ?

Dans : OL.

Sous contrat avec Lyon jusqu'au 30 juin prochain, Memphis Depay n'a pas encore choisi son futur club malgré les rumeurs qui l'envoient au FC Barcelone.

L’annonce par le FC Barcelone du maintien à son poste de Ronald Koeman pour la saison prochain semblait avoir scellé le destin de Memphis Depay. Priorité de l’entraîneur néerlandais du Barça, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, libre à la fin du mois, est annoncé comme proche du Barça depuis des mois, et la presse espagnole affirme même que Depay a accepté par deux fois de revoir son futur salaire à la baisse. Le deal semblait donc acquis, mais selon le Corriere dello Sport, la Juventus pourrait faire avec Memphis Depay ce que le PSG va probablement faire avec Georginio Wijnaldum, à savoir utiliser l’arme financière pour renverser la tendance d’un transfert que l’on pensait donc déjà bouclé du côté de Barcelone.

C’est à la demande de Massimiliano Allegri, qui vient de reprendre les commandes de la Juventus, que les dirigeants turinois auraient pris contact avec l’entourage de Memphis Depay, lequel a récemment remercié ses agents et gère désormais lui-même sa carrière. Le technicien souhaite disposer de plusieurs atouts offensifs, surtout si Cristiano Ronaldo doit partir, et il pense notamment à l’ancien mancunien pour venir apporter un plus. Afin de réussir à convaincre Memphis Depay de ne finalement pas aller à Barcelone, Andrea Agnelli aurait fait une offre salariale supérieure à celle transmise par le club catalan, de quoi faire réfléchir le joueur encore sous contrat quelques semaines avec Lyon. Du côté du Barça, on est cependant convaincu que cet assaut de la Juventus n'aboutira pas et que Memphis Depay signera bien le contrat négocié de longue date avec les Blaugrana.