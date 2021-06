Memphis Depay au Barça, annonce imminente !

Dans : OL.

Tandis que la presse barcelonaise affirmait qu'une annonce était très proche pour la signature de Memphis Depay au FC Barcelone, l'attaquant néerlandais a confirmé que tout allait s'accélérer.

Attendue depuis des semaines, et même des mois, puisque le nom de Memphis Depay circulait du côté de Barcelone depuis le mercato 2020, la signature de l’attaquant arrivé en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais pourrait être dévoilée d’ici 24 heures. Sport et le Mundo Deportivo étaient sur la même longueur d’onde mercredi matin en affirmant que tout était bouclé entre l’attaquant néerlandais, qui participe actuellement à l’Euro avec sa sélection nationale, et les dirigeants du Barça, preuve que quelque chose se tramait du côté des bureaux de Joan Laporta.

Et à la veille du match entre l’Autriche et les Pays-Bas, Memphis Depay a confirmé qu’effectivement une annonce était imminente concernant son avenir de joueur. « Tout le monde sait que je suis en relation avec le Barça depuis un moment et je veux jouer pour Ronald Koeman. Attendez un peu et des nouvelles viendront. Tout le monde sait qu'il y a des négociations en cours et je pense que nous aurons bientôt des nouvelles à ce sujet. Il faut être patient, mais je peux que sous peu on pourra savoir quelque chose de définitif », a prévenu l’attaquant des Pays-Bas dont le contrat avec l’OL s’achève le 30 juin. Malgré les offres de Jean-Michel Aulas, Depay avait refusé de prolonger à Lyon, Juninho finissant par lui coller un méchant tacle en estimant que l’ancien mancunien avait « fait son temps » sous le maillot de Lyon. Memphis Depay s'apprête donc à rebondir du côté du FC Barcelone, on a vu pire pour continuer sa carrière.