Match à rejouer, l’OL annonce la couleur face au Paris FC

Ce vendredi, le 32e de finale de la Coupe de France entre Lyon et le Paris FC a tourné au cauchemar.

Des incidents dans les tribunes ont provoqué l’arrêt définitif de la rencontre à la mi-temps, alors que le score était de 1-1. Le fait que le problème ne soit pas nouveau avec les supporters de l'OL met forcément le doigt sur les responsabilités du club rhodanien et la gestion de ses supporters. Mais au niveau de l’organisation de la rencontre, le Paris FC est soupçonné de ne pas avoir mis en place suffisamment de sécurité pour un tel match, le tout dans un micmac où même les supporters du PSG sont impliqués. Pour la Fédération Française de Football, la décision sera donc difficile à prendre, et même houleuse en fonction des sanctions. Du côté de l’OL, on reste pour le moment assez silencieux, Jean-Michel Aulas ayant fait savoir sa position devant les micros puis dans un communiqué, avant de se calmer par la suite. Néanmoins, selon Le Progrès, le club lyonnais n’envisage pas autre chose qu’un match à rejouer et fait confiance à la FFF pour prendre la bonne décision. Même si les prises de paroles multiples de Pierre Ferracci, qui accuse surtout l’OL, font « bouilloner » en interne selon le journal régional.

Peter Bosz se voit déjà rejouer et gagner

En tout cas, sur le plan sportif, Peter Bosz ne voit pas pourquoi son équipe subirait les foudres des instances pour ce match qui doit se terminer d’une façon ou d’une autre. « Je ne sais pas quand on va jouer ce match de Coupe. Si on va le rejouer, si on ne va faire que la deuxième période ? Dans tous les cas, ce n’est pas bien pour nous, pas bien pour le football et pas bien pour le football français. Moi, je veux rejouer ce match et le gagner », a prévenu l’entraineur néerlandais de l’OL, qui n’est pas dans une situation très confortable et misait gros sur la Coupe de France pour aller loin et reprendre aussi de la confiance. Surtout que son équipe a déjà été pénalisée d’un point en championnat pour le comportement de ses supporters face à l’OM.