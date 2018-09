Man City : L’OL pris de haut, l’incroyable explication des fans

Dans : OL, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

A domicile pour son premier match de Ligue des Champions cette saison, Manchester City n’a pas eu droit à un stade plein.

La rencontre face à l’Olympique Lyonnais (1-2) mercredi n’a réuni que 40 111 spectateurs, laissant plus de 13 000 sièges libres dans l’Etihad Stadium. Pour un rendez-vous européen, les Citizens s’attendaient forcément à une meilleure affluence. Le coach adjoint Mikel Arteta, qui remplaçait Pep Guardiola suspendu, n’a pas souhaité se cacher derrière cette anomalie. Mais n’a pas pu cacher sa déception.

« Je n'utiliserai pas ça comme une excuse, on a déjà eu ce genre d'affluence en Ligue des Champions et on a réussi à gagner. L'idéal c'est d'avoir un stade plein à chaque match avec des supporters qui soutiennent l'équipe comme des fous. Mais on sait que cela n'arrive pas toujours », a commenté l’Espagnol, qui ignore la raison de cette affluence mitigée.

L’OL n’attire pas les Mancuniens

Pour en savoir plus, The Times a interrogé Kevin Parker, le responsable du principal groupe de supporters qui a donné une explication étonnante. « On est tête de série cette année, et à cause de ça on est dans la poule de Lyon, du Shakhtar et de Hoffenheim, a regretté le fan mancunien. Sans vouloir leur manquer de respect, aucune de ces affiches ne vous fait dire : "Waouh, ça va être génial !" » En attendant, aucune ne garantit la victoire au coup de sifflet final...