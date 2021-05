Lyon : Une offre à 3ME refusée pour un espoir turc ?

Dans : OL.

L'exemple lillois a peut-être donné des idées aux dirigeants de Ligue 1, la Turquie pourrait devenir un terrain de chasse au mercato. A Lyon, c'est un gardien de but qui serait visé.

Peter Bosz l’a confié dimanche lors de sa conférence de presse, même s’il est reparti aux Caraïbes pour finir ses vacances, l’entraîneur néerlandais de l’Olympique Lyonnais sera quotidiennement en contact avec Juninho pour parler du mercato. Quoi qu’il en soit, du côté de l’OL on a évidemment des dossiers déjà bien au chaud, le directeur sportif brésilien ayant déjà œuvré pour renforcer son équipe. Ce lundi, plusieurs médias turcs affirment que le club de Jean-Michel Aulas a déjà fait une offre de 3 millions d’euros afin de recruter Dogan Alemdar, gardien de but de Kayserispor. Agé de 18 ans, Alemdar a été international chez les jeunes avec la Turquie, fêtant même sa première sélection avec les Espoirs en mars dernier, et il est considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs à son poste dans son pays.

Cependant, cette proposition de l’Olympique Lyonnais a été jugée insuffisante, les dirigeants de Kauserispor étant dans l’attente d’une offre supérieure pour leur gardien de but qui a encore un an de contrat. Le site Ajansspor précise que le club turc exige 5 millions d'euros pour Dogan Alemdar, et que ce tarif plutôt élevé a fait reculer l'OL, aucune contre-proposition n'ayant été faite. Même si Anthony Lopes a encore deux ans de contrat avec Lyon, les performances du gardien de but international portugais cette saison ont été plus mitigées, et pour préparer l'avenir Lyon a visiblement déjà des idées.