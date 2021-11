Lyon : Réunion secrète dans le dos de Peter Bosz

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a réussi à rectifier le tir après la grosse désillusion connue à Nice. Dans les coulisses de l'OL, il y eu du mouvement avant le match contre Lens.

En surface, l’Olympique Lyonnais est un navire qui fonce à plein régime en Ligue 1 et en Europa League avec à sa barre un capitaine, Peter Bosz, qui n’a aucun doute sur la marche à suivre pour mener l’OL à bon port en fin de saison. Mais forcément lorsqu’un écueil de la taille de celui percuté il y a neuf jours à Nice heurte le club de Jean-Michel Aulas, forcément tout le monde se regarde et se pose des questions. Les joueurs lyonnais n’avaient pas énormément de temps avant de se remettre l’énorme désillusion vécue à l’Allianz Riviera, car la réception du RC Lens samedi dernier au Groupama Stadium constituait un premier gros tournant dans la saison rhodanienne. Et si Peter Bosz n’a pas affiché le moindre doute sur sa méthode après la défaite face au Gym de Christophe Galtier, Léo Dubois et ses coéquipiers ont eux aussi tenu à faire savoir à leur entraîneur qu’ils souhaitaient maintenir le cap et surtout conserver la même stratégie offensive prônée par le successeur de Rudi Garcia.

Peter Bosz fait l'unanimité dans le vestiaire de l'OL

Selon L’Equipe, sans en parler à Jean-Michel Aulas et à Peter Bosz, les joueurs de l’Olympique Lyonnais se sont réunis la semaine passée à l’écart des dirigeants afin faire le point suite à la gifle prise à Nice. Au cœur des discussions entre joueurs, le scénario brutal du match contre le club azuréen, mais également « leur rapport au football pratiqué, aux demandes de l’entraîneur », avec la possibilité de chacun de faire connaître son ressenti. Visiblement, ce dialogue tenu loin de Peter Bosz est de nature à rassurer ce dernier, puisque le quotidien sportif précise que suite à cette réunion, dont il n’était pas du tout informé, les cadres lyonnais ont fait savoir au technicien qu’ils souhaitaient que ce dernier persiste et signe dans sa philosophie de jeu, et ne cèdent pas à l’angoisse qui montait compte tenu du classement de l’OL. Un feu vert de l'effectif lyonnais à Peter Bosz, en faisant savoir à ce dernier qu'il y avait un vrai plaisir à évoluer de cette manière, et que les résultats finiront par suivre. Même si tout n'a pas été parfait contre Lens, les joueurs lyonnais ont tout de même mis des actes face aux paroles.