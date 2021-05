Lyon : la réponse fracassante de Juninho à Rudi Garcia !

Dans : OL.

24 heures après les vives critiques de Rudi Garcia à destination de Juninho, le directeur sportif brésilien a répondu à celui qui est désormais l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

La vengeance est un plat qui se mange froid et Juninho a eu besoin d’une journée pour riposter suite à la violente attaque de Rudi Garcia. Invité d’OLTV ce mercredi soir, le directeur sportif brésilien n’a pas été tendre non plus avec son ancien coach. Et le moins que l’on puisse dire est que Juninho, dont la relation avec Garcia s’était clairement dégradée depuis des mois, n’est pas vraiment étonné que ce dernier lui ait planté un coup de couteau dans le dos après avoir officialisé son départ de l’Olympique Lyonnais. Si la forme l’a tout de même étonné, la violence des propos de Rudi Garcia est à la hauteur de ce qu’il pense de ce dernier.

« Je ne m'attendais pas à ça, car là ça donnait l'impression d'avoir été préparé avant. Il a parlé de choses personnelles. Je savais qu'il allait faire quelque chose, ça fait partie de son caractère. Non, je n'ai pas l'impression d'avoir été trahi, je connaissais son caractère. On est trahi par ses vrais amis. Ce n'était pas quelqu'un dont j'étais proche et humainement, je ne l'appréciais pas beaucoup (…) Rudi a l’habitude d’user les gens autour. J’ai laissé passer certaines choses. Il veut toujours montrer qu’il est beau, qu’il est fort. Il avait toute la liberté. Ma façon d’être a gêné Rudi, car il est vraiment froid, il n’a pas de sentiment. Tout le problème que j'ai eu avec Rudi c'était qu'il avait des différences de traitement, il était fort avec les plus faibles, et faibles avec les plus forts », a lancé Juninho histoire de bien matraquer Rudi Garcia. De quoi donner encore plus de motifs aux supporters de l’Olympique Lyonnais de se déchaîner contre l’ancien coach, et cela même si indirectement cela ne doit pas rassurer les éventuels candidats à ce poste à l'heure où Jean-Michel Aulas tente notamment de convaincre Christophe Galtier de signer à l'OL plus qu'à Nice.