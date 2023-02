Lyon fait n'importe quoi, il dénonce les deux coupables

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Vendredi soir, l’OL a livré une prestation très inquiétante sur la pelouse d’Auxerre en l’absence de son capitaine Alexandre Lacazette.

Un être vous manque et tout est dépeuplé, le dicton n’a jamais été aussi véridique pour l’Olympique Lyonnais, totalement orphelin d’Alexandre Lacazette à Auxerre et qui s’est incliné sur la pelouse de l’AJA (1-2). Privé de son capitaine, Laurent Blanc avait fait le choix de titulariser Moussa Dembélé et Amin Sarr devant Rayan Cherki. Un choix étonnant car ces dernières semaines, Lacazette et Cherki étaient associés à Barcola, qui était plutôt performant sur le front de l’attaque lyonnaise. Au micro de RMC, Rolland Courbis a réagi aux choix étranges de Laurent Blanc et de son adjoint Franck Passi, puisque le coach de l'OL, souffrant, n'étant pas présent à l'Abbé-Deschamps. Et pour l’ancien entraîneur de l’OM, de Rennes ou encore de Montpellier, le choix de se priver de Barcola est incompréhensible car cela n’a sans doute pas aidé Cherki, lequel n’avait plus aucun repère en jouant avec deux nouveaux partenaires en attaque.

Les choix de Blanc à Auxerre très critiqués

« La défaite de l’OL à Auxerre nous oblige à nous poser des questions et à mettre des points d’interrogation sur cette équipe. On commençait à être rassurés par Lyon avec les victoires contre Lille aux tirs au but et face à Lens, tout le monde était content, les supporters étaient heureux. Et là, patatrac, défaite à Auxerre et Lacazette qui se blesse. La blessure de Lacazette, ce n’est pas seulement l’absence d’un joueur, c’est le fait de ne plus avoir un duo avec Cherki qui était en forme. Ce que je ne comprends pas en plus, c’est que tu perds Lacazette mais en plus tu enlèves à Auxerre le jeune Barcola qui lui n’était pas blessé. On rajoute donc à l’absence de Lacazette celle de Barcola qui est en pleine forme, je ne comprends pas » a lancé Rolland Courbis, pour qui Laurent Blanc et Franck Passi ont leur part de responsabilité dans le match raté de Rayan Cherki sur la pelouse de l’AJ Auxerre vendredi soir en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Incertain pour le déplacement à Angers, Lacazette sera probablement de retour pour le quart de finale de Coupe de France contre Grenoble la semaine prochaine. Il est déjà temps car sans lui, c’est tout l’OL qui déjoue et qui semble perdu.