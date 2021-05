Lyon : Aulas promet la révolution au mercato

Dans : OL.

Après avoir confirmé le départ de Rudi Garcia, l'Olympique Lyonnais promet que l'été sera bouillant dans la capitale des Gaules avec un mercato massif et des ambitions toujours aussi hautes.

L’OL s’est réveillé KO ce lundi après un scénario que personne n’avait vu venir. Car du côté de Lyon on craignait plus une victoire de Monaco à Lens qu’une défaite de la formation de Rudi Garcia contre une équipe niçoise démobilisée. Mais les faits sont là, et Rudi Garcia n’est désormais plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, l’OL ayant officiellement confirmé ce lundi que le technicien tricolore n’avait aucune offre de prolongation. Reste que les supporters attendent désormais de savoir qui va succéder à Garcia avant de réellement connaître les vrais objectifs de leur club préféré pour 2021-2022. Dans un communiqué, Lyon a tout de même voulu rassurer ses fans, cet échec ne marque pas la fin des rêves rhodaniens, même si forcément le marché des transferts va être très agité.

Pour l’OL, tout n’est pas noir malgré cette triste fin de la saison 2020-2021 en Ligue 1. « L’Olympique Lyonnais prépare d’ores et déjà la construction d’un nouveau projet ambitieux. Le choix fait par l’institution d’aligner la fin de nombreux contrats d’encadrement au 30 juin permettra d’amorcer un nouveau cycle dont les ambitions resteront plus que jamais européennes (l’OL est le club français comptant le plus de matches européens - 270 - et le plus grand nombre de participation à une Coupe d’Europe - 41). Le club communiquera prochainement sur sa nouvelle organisation avec les plus hautes ambitions, grâce à un effectif riche d’individualités de haut niveau qu’il va aussi renouveler, tant au niveau des compétitions nationales qu’en Europa League », promet l’institution chère au président Aulas dans un communiqué.